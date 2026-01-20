قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل شهر رمضان.. تعرف على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجلت  الأسواق المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 ، وسط وفرة المعروض وثبات أسعار العلف، ما حافظ على مستويات سعرية مقبولة قبل فترة الإقبال المرتفعة قبيل شهر رمضان.


أسعار اللحوم البلدية
 

اللحم الجملي: 250 – 280 جنيهًا للكيلو
موزة: 295 جنيهًا للكيلو
فخدة: 300 جنيهًا للكيلو
كبدة طازجة: 300 – 350 جنيهًا للكيلو
بفتيك: 325 جنيهًا للكيلو
لحم البتلو: 340 – 380 جنيهًا للكيلو
اللحم البلدي: 350 – 400 جنيهًا للكيلو
لحم الضأن: 390 – 400 جنيهًا للكيلو
لحم الكندوز: 380 – 450 جنيهًا للكيلو


أسعار اللحوم المستوردة
 

لحم البقر المستورد: 260 – 300 جنيهًا للكيلو
لحم الضأن المستورد: 350 – 380 جنيهًا للكيلو
لحم العجل المستورد: 270 – 320 جنيهًا للكيلو
ويتوقع تجار اللحوم أن تشهد الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الإقبال على الشراء خلال شهر رمضان، خاصة على اللحوم عالية الجودة من الأصناف البلدية والمستوردة.

