اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم.. استقرار نسبي وتباين محدود بين البلدية والمستوردة

ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب

أسعار اللحوم الحمراء البلدية :

اللحم البلدي: 350 – 400 جنيه للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 380 – 450 جنيه للكيلوجرام

اللحم الجملي: 250 – 280 جنيه للكيلوجرام

لحم الضأن: 390 – 400 جنيه للكيلوجرام

لحم البتلو: 340 – 380 جنيه للكيلوجرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام


أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة:

اللحم البرازيلي المجمد: 195 جنيه للكيلوجرام

كبدة مجمدة: 180 جنيه للكيلوجرام

لحوم سودانية مبردة: 230 جنيه للكيلوجرام

لحم بقري مجمد: 200 جنيه للكيلوجرام

وأكد التجار  أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.

