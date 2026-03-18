وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح أحمد مهدى سرحان قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها حرص مقاتلى الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين واعتزازه بجهودهم الوطنية المخلصة فى حماية الوطن وصون مقدساته، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الإستراتيجية للدولة.

وأشاد بما يبذله رجال الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب من جهود فى تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار ، فضلاً عن دورهم فى دعم منظومة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية بسيناء، وفى ختام اللقاء شاركهم تناول وجبة الإفطار.