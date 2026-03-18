الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الخميس الموافق 19 مارس 2026 الموافق 29 من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، هلال شهر شوال لعام 1447 هجرياً وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة فى بث مباشر على التلفزيون المصرى يلقى خلاله الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، بيانا نتيجة رؤية الهلال.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026 يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (30 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 42 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكياً يوم الجمعة 20 مارس 2026 عيد الفطر المبارك.

ووفقا لامساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026م أول أيام عيد الفطر المبارك وصلاته في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

نظام التقويم الهجرى

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.