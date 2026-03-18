مجانين.. تعليق مفاجئ من نجم السنغال بعد سحب لقب أمم أفريقيا

علق موسى نياكاتي مدافع منتخب السنغال، وفريق أولمبيك ليون الفرنسي، على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال الأول لكرة القدم.

ونشر نياكاتي ، صورًا له مع كأس أمم أفريقيا عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلًا: "تعالوا واحصلوا عليه! إنهم مجانين!".

وأضاف: "هذا ليس ذكاء اصطناعي.. هذا حقيقي".

وكان منتخب السنغال توج بلقب أمم أفريقيا 2025 على حساب منتخب المغرب بعد الفوز بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم معقل أسود الأطلس.