لن ينتزعه أحد منا.. تعليق مثير من نجم السنغال بعد سحب لقب أمم أفريقيا

علق إدريسا جانا جاي، لاعب خط وسط إيفرتون ومنتخب السنغال، على قرار الاتحاد الأفريقي «كاف» بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من أسود التيرانجا ومنحه للمغرب.

وكتب إدريسا جاي في ستوري عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «الألقاب والكؤوس والميداليات، كل ذلك زائل».



وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، بالاستناد إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا، قد اعتبرت منتخب المغرب فائزًا في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب السنغال بنتيجة 3-0، ومن ثم منح اللقب لأسود الأطلس.

وأضاف: «من المهم حقاً أن يعود كل مشجع لوطنه ويلتقي بعائلته، لقد أظهر الشعب السنغالي معدنه الأصيل، كرامة النصر والشدائد، هذا هو جوهر التيرانجا، نعرف ما مررنا به في الرباط ولن يستطيع أحد أن يتنزع ذلك منا إن شاء الله».