الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيان رسمي.. أول تحرك من السنغال بعد قرار سحب لقب أمم أفريقيا

ميرنا محمود

أعربت حكومة السنغال عن صدمتها الشديدة عقب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الذي يهدف إلى سحب لقب بطل أفريقيا 2025 من المنتخب الوطني السنغالي لمنحه للمغرب.

وفي بيان رسمي، عبرت حكومة السنغال عن استيائها  من قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ"الكاف"، واعتبرت أنه قرار غير مسبوق ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة في الرياضة.

وأضاف البيان: "هذا القرار يسيء إلى روح اللعبة ويضر بمصداقية الاتحاد الإفريقي، ويشكل تحريفًا واضحًا للوائح، مما يجعله غير قانوني وظالمًا بحق منتخبنا الوطني، من خلال التشكيك في نتيجة مباراة لعبت بانتظام وانتهت بفوز المنتخب السنغالي، يتعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضرر بالغ، ويسهم في تقويض الثقة التي يضعها الشعب الإفريقي في مؤسسات الرياضة القارية".

واستنكرت الحكومة السنغالية محاولات "الكاف" سحب اللقب، مؤكدة رفضها القاطع للقرار الإداري الذي يُحاول إلغاء الجدارة والتميز الرياضي الذي تحقق داخل الملعب.

وأكد البيان أن السنغال لن تتسامح مع هذه المحاولة غير المبررة للاستيلاء على اللقب المشروع.

كما دعت الحكومة السنغالية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل "الكاف"، وطالبت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي لاستعادة العدالة الرياضية.

وأشار البيان أيضًا إلى تضامن الحكومة الكامل مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث النهائي، مع التأكيد على متابعة الوضع لضمان حل إيجابي في أسرع وقت.

واختتمت الحكومة السنغالية بيانها بالتأكيد على أنها ستظل "حازمة وغير مرنة في الدفاع عن حقوق منتخبها الوطني، واستعادة شرف الرياضة الإفريقية"، داعية إلى العدالة في هذا الملف الذي شغل الرأي العام الرياضي في القارة.

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

