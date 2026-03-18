أزمة لقب أمم إفريقيا تتصاعد.. السنغال تتجه إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد قرار الكاف

كشف الناقد الرياضي هشام حنفي عن تحركات الاتحاد السنغال بعد قرار الكاف بسحب اللقب لصالح منتخب المغرب

وكتب حنفي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ حسب وكالة أنباء رويترز .. الاتحاد السنغالي لكرة القدم سيتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا من أجل إلغاء قرار الكاف بخصوص لقب كأس الأمم الإفريقية 2025"



فيما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).