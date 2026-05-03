ليلة استثنائية في دار الأوبرا .. «أحلام» تلتقي «طلال» بأمسية طربية في هذا الموعد

تترقب الأوساط الفنية واحدة من أبرز السهرات الغنائية خلال عام 2026، حيث تستضيف دار الأوبرا المصرية في العاصمة القاهرة حفلًا فنيًا يجمع بين أحلام، المعروفة بلقب "فنانة العرب"، والموسيقار طلال، وذلك يوم 8 مايو، في ليلة يُتوقع أن تحمل طابعًا استثنائيًا من حيث الأداء والتنظيم.

ويحظى هذا اللقاء باهتمام واسع، نظرًا للتعاون الفني المميز الذي يجمع بين الطرفين، حيث يُنتظر أن تقدم أحلام مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية بصياغات موسيقية يقودها طلال، في إطار فني يوازن بين الأصالة والتجديد.

وكانت “أحلام” قد لفتت الأنظار مؤخرًا بعد انتشار مقطع فيديو نشره زوجها مبارك الهاجري عبر تطبيق سناب شات، ظهرت خلاله وهي تستعد للسفر إلى القاهرة، حاملة باقة من الورود، في أجواء عكست حماسها الكبير للمشاركة في هذه الأمسية.

وخلال الفيديو، عبّرت أحلام عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن معنوياتها مرتفعة، وأن إحياء حفل يحمل اسم طلال على مسرح عريق بحجم دار الأوبرا المصرية يُعد شرفًا كبيرًا بالنسبة لها، خاصة في ظل المكانة الفنية التي يتمتع بها الموسيقار.

كما وجّهت رسالة تقدير له، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم حفل يليق بتاريخه وبجمهور الطرب العربي، بمرافقة المايسترو وليد فايد، الذي سيقود الفرقة الموسيقية خلال الحفل، في محاولة لتقديم تجربة فنية وصفتها بـ"العالمية".

وقد حظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد الجمهور تداوله بشكل كبير، معبرين عن حماسهم لهذه الليلة التي تجمع بين صوت أحلام وألحان طلال، معتبرين أنها ستكون واحدة من أهم الحفلات التي تمزج بين الطرب الأصيل والرؤية الموسيقية الحديثة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان، إلى جانب القيمة الفنية للمكان الذي يحتضن هذا الحدث، ما يعزز من فرص تقديم ليلة ستظل عالقة في ذاكرة عشاق الموسيقى العربية.