البقاء للأقوي.. نجم الأهلي السابق يعلق على قرار سحب لقب افريقيا من السنغال

علق احمد الشيخ لاعب الاهلي السابق علي قرار الاتحاد الأفريقي في سحب لقب امم افريقيا من السنغال لصالح المغرب

وكتب الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" البقاء للأقوى فى قارة أفريقيا".



كانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية