أحمد موسى يكشف تحدّي السنغال بعد تجريدها من لقب أمم إفريقيا 2025

علّق الإعلامي أحمد موسي على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، كعقاب للسنغاليين على انسحابهم في المباراة النهائية قبل عودتهم إلى أرض الملعب واستئناف اللقاء وحسمه لصالحهم بهدف دون مقابل.

وكتب موسي في تغريدة له عبر حسابه على "إكس": "السنغال تتحدى وترفض تسليم الكأس: أوجستين سنغور، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ردًا على تجريدهم من أمم إفريقيا ومنح اللقب للمغرب: كنت متأكدًا أن منظومة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هي الأسوأ على مستوى العالم. لن نسلم كأس الأمم فهو حقنا المشروع والجميع يعلم ذلك، وسنصعد الأمر إلى أعلى جهة في كرة القدم ولن نخشى أحدًا، حتى لو كلفنا ذلك الانفصال عن الاتحاد الإفريقي."

فيما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).