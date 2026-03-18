ظهور الإعلامي أحمد موسى في مسلسل رأس الأفعى

ظهر الإعلامي أحمد موسي، في أحداث مسلسل “رأس الأفعى”، يوثق ويجسد مواجهتة لجماعة الإخوان وتهديدها لأمن واستقرار مصر عبر برنامجة على مسؤليتي المذاع على فضائية "صدى البلد"..

وشهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 28 تطورات لافتة، بدأت بمشهد فلاش باك يعود إلى عام 2006، كشف جانبًا من كواليس الصراع داخل الجماعة، وظهر خلاله محمود عزت في مواجهة مشحونة مع “مهدي”، اتسمت بلهجة حاسمة وتحذيرات مباشرة، إذ عنفه بسبب تصريحاته الإعلامية، مشددًا على أن أي حديث في العلن يجب أن يكون محسوبًا بدقة، وأن التجاوز غير مقبول، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمصر.

كما كشفت الحلقة عن مخطط جديد لقيادات الجماعة الإرهابية، يقوم على إدخال عناصر تنظيمية إلى مصر عبر تحركات سرية، كما استعرضت خطة للاستعانة ببعض العناصر وإلحاقهم بالجناح المسلح، تمهيدًا لإرسالهم إلى الخارج لتلقي تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع المتفجرات.

وشهدت الأحداث كذلك عرض تفاصيل خطة سفر تلك العناصر إلى دول أجنبية تتيح الحصول على الجنسية بعد الزواج، على أن يعودوا لاحقًا إلى مصر تحت غطاء سياحي، لتنفيذ المهام المكلفين بها.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.