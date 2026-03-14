مسلسل رأس الأفعى الحلقة 25.. تفجير معهد الأورام وظهور خاص لأحمد عز وعمرو يوسف

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 25 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث قامت الجماعة الإرهابية من خلال أحد عناصر حركة حسم المسلحة بتفحير المعهد القومي للأورام والذى راح ضحيته على عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

واستطاعت قوات الأمن بتحديد العناصر الإرهابية المشاركة فى العملية الإرهابية وتحديد هوية المنفذ للعملية والذى قام بتفجير نفسه داخل السيارة أيضا.

شهدت الحلقة ظهور خاص لكل من الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف فى دور ضابط بالمخابرات والأخر بالحربية حيث عقدوا اجتماعا مع مراد “أمير كرارة” ضباط الأمن الوطني بهدف توحيد الصف ومعرفة المحركين الأساسيين للعملية الإرهابية حيث تأكد انها تعليمات من الخارج وتحديدا من الإرهابي يحيى موسي “عمرو رمزي”.

وأمر الإرهابي محمود عزت “شريف منير”بضرورة إصدار بيان من حركة حسم تنفي فيه مسئوليتها عن الحداث الأليم وتقديم التعازي أهالي الضحايا.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.