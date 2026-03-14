نقابة الموسيقيين تنظم حفل الإفطار السنوي بحضور مصطفى كامل وأعضاء الجمعية العمومية

نظمت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي الجماعي، وذلك بأحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم، كما حرص على الحضور كل من السيناريست مدحت العدل والمطرب حسام حسنى والفنان مجدى الحسيني والدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون والمطرب إبراهيم عبد القادر والملحن حسن دنيا وغيرهم .



وفي تصريحات صحفية قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن إقامة حفل إفطار فى شهر رمضان المبارك تحرص عليه النقابة كل عام وذلك حرصًا من البيت الكبير لموسيقيين مصر على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع.

وأضاف: مبروك عليكم ومبروك لكم ولأسركم الكريمة أرصدة نقابة المهن الموسيقية اليوم

بلغت 660 مليون جنيه، بفضل الله وتوفيقه وكرمه وجهد المخلصين من أعضاء مجلس الإدارة، بلجنة العمل ومن رجال لجنة العمل وموظفين النقابه .

وكرم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية خلال حفل إفطار النقابة عدد من أعضاء المجلس منهم الفنان أحمد العيسوى وكيل النقابة، والدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل، ووكلاء لجنة العمل كل من منصور هندى ومحمد صبحى وأيمن أمين، كما كرم سكرتير عام النقابة الدكتور عادل مصطفى، كما تم تكريم وخالد بيومي أمين عام الصندوق، وعلى الشريعى مشرف عام الأقاليم .



وأثنى الحضور عقب حفل الافطار وسط أجواء رمضانية مميزة، تعكس تعزيز روح التعاون والانتماء بين الزملاء، من خلال لقاء موسع جمع بين أعضاء نقابة المهن الموسيقيين بالدور الهام الذى يقوده نقيب الموسيقيين بمختلف المحافظات فى خدمة المجتمع الموسيقي .

كما حرص الحاضرون على التقاط الصور التذكارية وتبادل الأحاديث الودية، في أجواء رمضانية مميزة تعكس روح التعاون والتقدير بين أعضاء نقابة المهن الموسيقية

وشهد حفل أفطار نقابة المهن الموسيقية حضور عدد من الشخصيات والضيوف، كما حضر من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الفنان أحمد العيسوى ومنصور هندى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وعلي الشريعي وايمن أمين وخالد بيومي وعادل مصطفى، كما حضر عدد من العاملين في النقابة منهم عماد الدسوقي وأشرف غريب وغيرهم.

وأكد الفنان أحمد العيسوي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، والدكتور علاء سلامة، رئيس لجنة العمل بالنقابة، أن نقابة المهن الموسيقية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في عهد النقيب الحالي، الفنان مصطفى كامل، من حيث زيادة الإيرادات والأرصدة المالية، وكذلك تحسين المعاشات والخدمات المقدمة للأعضاء.

وأوضح العيسوي في تصريحاته أن النقابة قد حققت إنجازات غير مسبوقة، حيث تمكنت من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس إيجابيًا على القدرة المالية للنقابة.

وأضاف أن هذه الزيادة قد ساهمت في تحسين الأوضاع المالية للأعضاء من خلال رفع المعاشات، وهو أمر لم يحدث من قبل بهذا الشكل.

من جانبه، أكد الدكتور علاء سلامة أن لجنة العمل في النقابة قد شهدت تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة في ظل قيادة مصطفى كامل.

وأوضح أن التحسينات التي طرأت على الخدمات والبرامج التي تقدمها النقابة للأعضاء تأتي ضمن استراتيجية عمل تهدف إلى دعم الفنانين وتحقيق رفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأشار سلامة إلى أن هذه الإنجازات هي نتيجة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين كافة أعضاء مجلس النقابة، تحت قيادة مصطفى كامل، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير النقابة وتحسين أوضاع العاملين في المجال الموسيقي بشكل عام.

وأكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين أن نقابة المهن الموسيقية ستظل تسعى لتحقيق المزيد من التطور والإنجازات لخدمة الفنانين في كافة أنحاء الجمهورية، مع الاستمرار في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة لأعضائها.