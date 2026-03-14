محمد حماد يواصل ظهوره المميز في الحلقة العاشرة من"فرصة أخيرة"

استطاع الفنان محمد حماد أن يلفت الأنظار مع عرض الحلقة العاشرة من مسلسل فرصة أخيرة.

حيث تمكن محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة من حصد إعجاب المشاهدين من خلال دور الضابط داخل أحداث العمل، والذي عمل علي اتقانه بشكل واضح وملفت للانظار.

وذلك من خلال حس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.



مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.