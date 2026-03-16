مسلسل رأس الأفعى الحلقة 27.. القبض على الإرهابي محمود عزت واعترافات مثيرة

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 27 تطورات مثيرة فى الاحداث حيث يتم القبض على الإرهابي محمود عزت “شريف منير”، بعد ان داهم قوات الأمن منزله فى التجمع الخامس.

وقام الضابط مراد “أنير كرارة” بالتحقيق معه وجاءت اعترافاته كالاتي : «أنا صاحب فكرة اعتصام رابعة.

واكد محمود عزت انضمامه للجماعة عام 1962، وتوليه مهام القائم بأعمال المرشد في الفترة من 2013 حتى 2020، إلى جانب تأثره بأفكار سيد قطب وحسن البنا بعد قراءة موسعة لرسائلهما وكتاباتهما.

كما أشار نفى الهروب عقب أحداث 30 يونيو، مؤكدًا أن إرشادية الجماعة كانت تعتقد بوجود حراك شعبي للإطاحة بنظام مرسي قبل ذلك التاريخ.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.