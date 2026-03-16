مهند حسني يكشف لصدى البلد كواليس مسلسل روج أسود

تألق الفنان مهند حسني في مسلسل روج أسود الذي يعرض حالياً في موسم رمضان 2026.

س: ما الذي شجّعك على المشاركة في مسلسل «روج أسود»؟

ج: أكثر ما جذبني للعمل هو طبيعة الشخصية نفسها، إضافة إلى الفكرة التي يناقشها المسلسل. العلاقة بين «رامي» و«شيروت» تحمل تفاصيل إنسانية مختلفة، خصوصًا مع فارق العمر بينهما، وهو ما يضعهما في مواجهة أحكام مجتمعية مسبقة. كذلك أعجبني الأسلوب الذي كتب به المؤلف أيمن سليم هذا الخط الدرامي، حيث قدّمه بشكل يحمل الكثير من التشويق. ومع رؤية المخرج محمد حماقي تحوّل السيناريو إلى صورة واضحة ومشاعر تصل للمشاهد عبر الشاشة.

س: كيف كانت ردود الأفعال التي تلقيتها بعد عرض العمل؟

ج: في العادة أفضّل التركيز على تقديم الدور بأفضل شكل ممكن، وأترك تقييم العمل للجمهور بعد العرض. لكني كنت متوقعًا أن العلاقة بين «رامي» و«شيروت» ستثير نقاشًا بين المشاهدين بسبب طبيعتها المختلفة، وهو ما حدث بالفعل. ردود الأفعال كانت واسعة، وأسعدني أن العمل نجح في إثارة هذا التفاعل.

س: كيف استعددت لتجسيد شخصية «رامي»؟

ج: التحضير للدور لم يكن بعيدًا عن حياتي الشخصية، لأن لدي خلفية طويلة في ممارسة الرياضة والفنون القتالية، وهو ما ساعدني على تقديم الشخصية بشكل مقنع وطبيعي. ومع ذلك، كنت حريصًا على الفصل بين شخصيتي الحقيقية وشخصية «رامي»، حتى أتمكن من عيش تفاصيلها بشكل كامل داخل العمل.

س: ما المشهد الذي اعتبرته الأكثر صعوبة خلال التصوير؟

ج: مشاهد التقارب بين «رامي» و«شيروت» كانت من أبرز اللحظات في المسلسل، لأنها تحمل حساسية في تقديم المشاعر. لكن في الحقيقة لم تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير، لأن التفاهم بيني وبين رانيا يوسف كان سريعًا حول طبيعة العلاقة بين الشخصيتين، وهو ما ساعد على ظهور المشاهد بشكل عفوي وطبيعي أمام الجمهور.

س: حدثنا عن تجربتك في العمل مع رانيا يوسف وكواليس التصوير.

ج: رانيا يوسف فنانة لها خبرة كبيرة، وكانت متعاونة للغاية خلال العمل. أكثر ما يميزها أنها تحرص دائمًا على أن يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة، وليس فقط دورها الشخصي. الكواليس كانت هادئة ومريحة، وهذا انعكس بالتأكيد على الأداء أمام الكاميرا.

س: هل تعتقد أن عرض المسلسل في رمضان أثّر على فرصه؟

ج: شخصيًا لا أحب الدخول في تقييم توقيت العرض أو المقارنة بين المواسم. بالنسبة لي الأهم هو تقديم الدور بأقصى قدر من الجهد، وترك الحكم في النهاية للمشاهدين.

س: ما أبرز الأعمال التي تابعتها خلال موسم رمضان 2026؟

ج: حاولت متابعة عدد من الأعمال خلال الموسم، خصوصًا المسلسلات التي حققت تفاعلًا واسعًا، لأن مشاهدة تجارب الآخرين دائمًا تضيف للفنان وتجعله يطوّر أدواته.