أحمد موسى: احنا مع مصر وتوجهات الدولة وواقفين بكل قوة مع الأشقاء العرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات بين مصر والدول الأشقاء العربية صلبة، مؤكدا على ضرورة عدم وجود السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط بأجمعه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية، تقدم الدعم الكبير للدول العربية الشقيقة، معلقا: أنا بكتب تصريحات وزير الخارجية وأحنا في الفطار، دورنا دور داعم لبلدنا وثوابت الدولة المصرية، والدعم الكامل للأشقاء العرب.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى: محدش ياخدنا لأي اتجاه آخر، نمشي مع توجهات دولتنا.. هذا موضوع أساسي بالنسبة لينا كلنا .. كلام السفير الإيراني مش دقيق عايز يصدر صورة مش صحيحة.. الـ 110 مليون مصري بيدعموا الدول العربية الشقيقة وواقفين مع الرئيس السيسي، وجميعهم ضد العدوان الإيراني على الدول العربية، لأنه عدوان على أمن مصر القومي.

وأضاف أن المصريين يدينون العدوان الإيراني، مضيفا: أحنا مع بلدنا وتوجهات بلدنا ومواقف مصر الثابتة، كلنا سند لبلدنا.. أحنا واقفين بكل قوة مع الأشقاء العرب.

وذكر: بفضل الله مفيش بينا وبين أي دولة عربية أزمة، علاقاتنا قوية جدا مع الأشقاء، الموضوع مش هيخلص بكرة، مش عايز أصدمك في موضوع نتنياهو شهرين، وممكن ياخد 5 شهور، الحرب لن تنتهي الأسابيع المقبلة وفق آراء الخبراء.. هناك خطر على الجميع كل العالم بيدفع تمن دا.

وأردف: 8 مليار حول العالم بيدفعوا تمن العدوان الإيراني، ظروف صعبة حركة التجارة ممكن تروح فين الأكل والأوضاع، كل اللي معايا مش هقدر أقوله ومينفعش أقوله.