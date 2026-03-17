أحمد موسى : الإقليم على حافة الانفجار .. ومصر عمود الارتكاز في الشرق الأوسط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أكد أن الأشقاء العرب لم يطلبوا من مصر التدخل العسكري، موضحًا: "مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا".

علاقات مصر بالدول العربية قوية ومستقرة

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج على "مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الإقليم على حافة الانفجار، لكن مصر تمثل عمود الارتكاز في الشرق الأوسط، متابعا: "لا تستمعوا لمواقع التواصل الاجتماعي؛ فالعلاقات مع الدول العربية قوية ومتينة وصلبة، وهناك اتصالات وتنسيق يومي ومستمر مع الأشقاء العرب.

اتصالات مستمرة ودعم كامل من مصر

أوضح "موسى" أن الاتصالات بين مصر وقادة الدول العربية مستمرة لتعزيز الأخوة والتكاتف، مضيفا أن الرئيس السيسي يتواصل بشكل دائم مع القادة العرب لتقديم الدعم الكامل للأشقاء.

شائعات بعض مواقع التواصل

نفى أحمد موسى شائعات بعض مواقع التواصل التي قالت إن وزير الخارجية لم يزر السعودية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية زار السعودية ودول عربية أخرى، وزيارات قادمة تشمل البحرين والكويت.