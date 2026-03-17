أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية لمتابعة نتائج زيارته للدول العربية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمتابعة نتائج زيارته للدول العربية.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن زيارة وزير الخارجية اليوم الهدف منها وضع النقاط على الحروف.

موقف مصر ثابت

وأضاف «موسى» أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي شرح في لقاء مطول التطورات المتسارعة ورسالة التضامن مع الأشقاء العرب، موضحا أن موقف مصر ثابت وداعم لدول الخليج والعرب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع نتائج جولة وزير الخارجية للدول العربية ويؤكد تضامن مصر معهما، والرئيس جدد إدانة مصر لما تتعرض له الدول العربية الشقيقة.