أحمد موسى: موقفنا من دعم الخليج ثابت ونرفض أي عدوان على الدول العربية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تتحرك بمنتهى القوة، وأن الرئيس السيسي قام بعدة اتصالات اليوم بزعماء الدول العربية، موضحًا أن موقف مصر لم يتغير، فهو موقف ثابت وداعم لكل دول الخليج.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموقف المصري واضح بالنسبة لهذه الحرب، وبالنسبة لإيران فإن مصر ترفض أي عدوان إيراني على الدول العربية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري مستمر طوال الوقت ولم يتغير، قائلًا: أنا أكتب عن إيران منذ 30 عامًا، وما أقوله اليوم هو نفس الموقف، لأن موقفنا من هذا الأمر واضح، ونرى ما يحدث منذ سنوات.

وأوضح أن ما يحدث اليوم في الحرب على إيران نتحدث عنه منذ عام 2005، وأنه كتب عن ذلك في كتابه «أسرار»، مؤكدًا: نحن نرى المخاطر، وهذه المنطقة يجب أن يكون فيها تعاون بين شعوبنا والدول العربية بالكامل.

وتابع: هذا وقت الوحدة العربية، ويجب أن تكون متواجدة بمفهوم العصر الحديث، فالتقنيات المستخدمة في الحروب اليوم مختلفة تمامًا، حيث يتم استخدام التكنولوجيا والطائرات المسيرة، فالمسيرة الآن قد يصل ثمنها إلى 12 ألف دولار، بينما يتم استهدافها بصاروخ يصل ثمنه إلى 12 مليون دولار".