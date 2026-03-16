برلماني: سيناريوهات الحكومة للطاقة تضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي
العراق.. مقتل وإصابة 15 من الحشد الشعبي في الأنبار
ثابت ومتحركش من سنة .. الدواء تنفي زيادة أسعار الأنسولين
ليلة تترقبها القلوب.. بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان
الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ13 صاروخا باليستيا
الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذا الموعد
أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل
أزمات متزامنة ترفع تكلفة الطيران في الولايات المتحدة وتربك حركة الملايين
الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط
كاف يجتمع غدًا للنظر في قضايا المغرب والأهلي
أربيلوا يعلن غياب بيلينجهام عن ريال مدريد
القومي لتنظيم الاتصالات: تخصيص خطوط للأطفال وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد موسى: موقفنا من دعم الخليج ثابت ونرفض أي عدوان على الدول العربية

أحمد موسى
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تتحرك بمنتهى القوة، وأن الرئيس السيسي قام بعدة اتصالات اليوم بزعماء الدول العربية، موضحًا أن موقف مصر لم يتغير، فهو موقف ثابت وداعم لكل دول الخليج.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموقف المصري واضح بالنسبة لهذه الحرب، وبالنسبة لإيران فإن مصر ترفض أي عدوان إيراني على الدول العربية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري مستمر طوال الوقت ولم يتغير، قائلًا: أنا أكتب عن إيران منذ 30 عامًا، وما أقوله اليوم هو نفس الموقف، لأن موقفنا من هذا الأمر واضح، ونرى ما يحدث منذ سنوات.

وأوضح أن ما يحدث اليوم في الحرب على إيران نتحدث عنه منذ عام 2005، وأنه كتب عن ذلك في كتابه «أسرار»، مؤكدًا: نحن نرى المخاطر، وهذه المنطقة يجب أن يكون فيها تعاون بين شعوبنا والدول العربية بالكامل.

وتابع: هذا وقت الوحدة العربية، ويجب أن تكون متواجدة بمفهوم العصر الحديث، فالتقنيات المستخدمة في الحروب اليوم مختلفة تمامًا، حيث يتم استخدام التكنولوجيا والطائرات المسيرة، فالمسيرة الآن قد يصل ثمنها إلى 12 ألف دولار، بينما يتم استهدافها بصاروخ يصل ثمنه إلى 12 مليون دولار".

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

محافظ الوادي الجديد تبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

جراحة دقيقة بمستشفى بنها الجامعى تنقذ مريضا من الشلل

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي مسابقة "عباقرة الوادي " للمصالح الحكومية

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

