قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تفاصيل وفاة 3 في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالبراجيل

ندى سويفى

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون، إثر انفجار أسطوانة غاز خاصة بثلاجة داخل مخزن تابع لأحد المصانع بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل مخزن مصنع بالبراجيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.
النيابة تباشر التحقيق.

أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الانفجار وبيان أسبابه بدقة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة، والاستماع إلى أقوال العاملين بالمصنع وشهود العيان، للوقوف على حقيقة الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت المعاينة الأولية، وفقًا لأقوال شهود العيان، أن الانفجار نجم عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بثلاجة داخل المخزن، ما أدى إلى دوي انفجار شديد أسفر عن مصرع 3 أشخاص في الحال، وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

انفجار أسطوانة غاز ثلاجة داخل مخزن البراجيل

