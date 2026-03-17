أحمد موسى : الرغي اللي على السوشيال ميديا لا يعبر أبدا عن العلاقات القوية بين مصر والدول العربية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، أكد أن الأشقاء العرب لم يطلبوا من مصر التدخل العسكري، مضيفا: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية أكد أن الإقليم على حافة الانفجار، ومصر هي عمود الارتكاز في الشرق الأسط، مضيفا: لا تستمعوا لمواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقاتنا مع الدول العربية قوية ومتينة وصلبة، وهناك اتصالات وتنسيق يومي ومستمر.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى: الرغي اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعبر أبدا عن العلاقات القوية المتينة بين مصر والدول العربية.

وأضاف: وزير الخارجية أكد على وجود اتصالات مستمرة بين مصر وقادة الدول العربية، مؤكدا على الأخوة والتكاتف والتنسيق المستمر بين مصر والأشقاء العرب، وأن اتصالات الرئيس السيسي مع القادة العرب مستمرة، مع تقديم الدعم الكامل للأشقاء.

وتابع: جايز الصيام يكون تاعبك أو عندك جحود اللي عايز يطلع شائعات.. في ناس قالوا وزير الخارجية مرحش السعودية، ولكن الحقيقة إن وزير الخارجية زار السعودية ودول عربية أخرى، وسيزور البحرين والكويت.