أحمد موسى : الرئيس السيسي يتابع نتائج جولة وزير الخارجية .. ومصر تؤكد دعمها وتضامنها مع الأشقاء العرب| بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة للحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وتفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية لمتابعة نتائج زيارته للدول العربية.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن زيارة وزير الخارجية اليوم الهدف منها وضع النقاط على الحروف.

وأضاف «موسى» أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي شرح في لقاء مطول التطورات المتسارعة ورسالة التضامن مع الأشقاء العرب، موضحا أن موقف مصر ثابت وداعم لدول الخليج والعرب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع نتائج جولة وزير الخارجية للدول العربية ويؤكد تضامن مصر معهما، والرئيس جدد ادانة مصر لما تتعرض له الدول العربية الشقيقة.