للاطمئنان على صحته.. رئيس الكنيسة الأسقفية يزور البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيافة المطران الدكتور سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، يرافقه القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وذلك للاطمئنان على صحة قداسته، ودار خلال اللقاء أحاديث ودية في إطار من المحبة.

وفي ختام اللقاء، أعرب نيافة المطران عن خالص تمنياته لقداسة البابا بدوام الصحة والعافية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الكنائس في مصر، وأهمية استمرار روح المحبة والتعاون المشترك لما فيه خير الوطن وخدمة المجتمع.