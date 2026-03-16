لقاء يجمع خدام "لوجوس".. والبابا تواضروس يؤكد أهمية الهوية المصرية ودور الكنيسة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، افتتاح برنامج لوجوس للتنمية (LOGOS Developmental Program)، وهو اللقاء الأول الذي يضم جميع الخدام الذين شاركوا في ملتقيات لوجوس للشباب وبرنامج لوجوس للقيادة، إلى جانب المشاركين في خدمة تنظيم الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط عام ٢٠٢٢، وكذلك اجتماع لجنة الإيمان والنظام التابعة لمجلس الكنائس العالمي عام ٢٠٢٥.

تضمّن الحفل عرض فيلم يستعرض شعارات ملتقيات لوجوس وبرامج لوجوس للقيادة منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، كما تم تقديم فيلم وثائقي يروي تاريخ خدمات مكتب ملتقيات لوجوس منذ إنشائه وما قدمه من أنشطة وخدمات.

وفي كلمته في الافتتاحية، عبّر قداسة البابا تواضروس الثاني عن فرحته وافتخاره بأبنائه الشباب الذين يخدمون في مختلف الفعاليات، ويقدمون صورة مشرّفة ومميزة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام العالم.

وصلى قداسة البابا قداس أحد السامرية مع جميع المشاركين، وذلك في كنيسة قانون الإيمان بأكاديمية القديس مرقس القبطية بلوجوس.

وعقب القداس عقد قداسته لقاءً في مركز لوجوس، مع المشاركين، تحدث خلاله عن تاريخ نشأة خدمة لوجوس مُركِّزًا على عمل الله خلال السنوات الماضية في كل الفعاليات منذ بدء الخدمة عام ٢٠١٨ وحتى الآن وانتشارها في العديد من دول العالم.

كما تناول موضوع الهوية المصرية، وما تتميّز به مصر من عمق حضاري وتنوّع ثقافي عبر العصور، مشيرًا إلى حضاراتها المتعاقبة ودور الكنيسة في الحفاظ على هذا التراث والمشاركة في تشكيل تاريخ الوطن.