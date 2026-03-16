البابا تواضروس يستقبل الأنبا أغابيوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث استشار قداسته في بعض الأمور الخاصة بالعمل في الدير.

وخلال اللقاء دار حوار أبوي حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالحياة الرهبانية والخدمة داخل الدير، إلى جانب متابعة بعض الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بشؤون الدير والرهبان، في إطار حرص الكنيسة على دعم الحياة الرهبانية والحفاظ على تقاليدها الروحية العريقة.