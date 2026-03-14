أثناء رسامة قمامصة جدد.. البابا تواضروس: القمص مدبر حكيم وحياته تقوم على التدقيق والتجديد

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء رسامة قمامصة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس اليوم، أن رتبة القمصية تعد تقديرًا لخدمة الكاهن وتعبه في الكنيسة، لكنها في الوقت نفسه تضع أمامه مسؤولية أكبر لتقديم ثمار روحية حقيقية في خدمته.

التدبير الحسن

وأشار قداسته إلى ثلاث ثمار أساسية ينبغي أن يحرص عليها القمص، وهي التدبير الحسن، إذ تعني كلمة قمص "مدبر"، ما يتطلب من الكاهن أن يتحلى بالحكمة في إدارة خدمته وكل ما يُسند إليه.

كما شدد على التدقيق في الحياة والخدمة، داعيًا القمامصة الجدد إلى الاهتمام بنقاوة القلب والالتزام في ممارسة الكهنوت بكل تفاصيله والسلوك بحكمة ووقار.

وأوضح قداسة البابا أن التجديد المستمر هو الثمرة الثالثة، مؤكدًا أن القمصية تمثل مرحلة جديدة تدفع الكاهن إلى مزيد من النشاط والحيوية والتوبة الدائمة، حتى تظل حياته وخدمته في نمو وتقدم مستمرين.