القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن شظايا صواريخ باليستية أطلقتها إيران، وحطام صواريخ اعتراضية إسرائيلية أسقطتها، سقطت يوم الاثنين حول البلدة القديمة في القدس، وعلى بعض أقدس مواقعها المسيحية والإسلامية واليهودية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في كنيسة القيامة، أو باحة المسجد الأقصى المجاورة، أو الحرم القدسي، وهو موقع مقدس في كل من الإسلام واليهودية، ويشهد توترات.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسقوط قطع كبيرة من الشظايا في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك بالقرب من القنصلية البريطانية، وبالقرب من الكنيست.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة، واطلعت عليها وكالة رويترز، ثلاثة ضباط يحملون ما يبدو أنه جزء معدني كبير على شكل حلقة من صاروخ، سقط من سطح قرميدي أحمر مجاور لكنيسة القيامة.

كما أظهرت صورة أخرى طوقًا أمنيًا للشرطة حول منطقة صغيرة في ساحة المسجد الأقصى، التي تضم أيضًا قبة الصخرة الذهبية، مع وجود شظايا صغيرة متناثرة على الأرض.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها: "قامت شرطة منطقة القدس وفرق إبطال المتفجرات ووحدات شرطة الحدود بتأمين المواقع، وتعمل حالياً على إزالة أي خطر متبقٍ على العامة".