رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة بانضمام أعضاء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الأحد، في احتفال أقامته الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، بمناسبة انضمام أعضاء جدد إلى الكنيسة وافتتاح عدد من التجديدات والمشروعات الخدمية بها، وذلك بحضور القس إميل نبيل راعي الكنيسة ورئيس مجمع القاهرة، وأعضاء مجلس الكنيسة، وجموع من شعب الكنيسة.

وشهد اللقاء استقبالًا للدكتور القس أندريه زكي، وزوجته الأستاذة هالة توما مدير مدرسة نيو رمسيس، أعقبه افتتاح الدور الأرضي بعد أعمال التطوير والتجديد، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الروحية والخدمية للكنيسة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، كما تضمن برنامج الاحتفال فقرة تسبيح بمشاركة فريق ترنيم الكنيسة بقيادة الدكتورة نيهال متى.

وخلال كلمته في الاحتفال، قدّم رئيس الطائفة التهنئة للقس إميل نبيل بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجمع القاهرة، كما هنّأ الأعضاء الجدد وعائلاتهم وشعب الكنيسة على أعمال التجديد والتطوير.

وأكد رئيس الطائفة أهمية الدخول إلى العمق في العلاقة مع الله والخدمة، مشيرًا إلى أن الطاعة ترتبط بالإيمان، وأن الإيمان والطاعة في الأمور الصغيرة هما بداية الطريق للإيمان والطاعة في الأمور الأكبر. وأضاف أن الدخول إلى العمق يساعد الإنسان على رؤية نفسه بوضوح واكتشاف أبعاد جديدة في الخدمة، بما يسهم في تطوير التوجه والرسالة من خلال خبرات روحية تغيّر الحياة.

وأوضح أن الاتكال على نعمة الله هو الطريق الحقيقي للتجديد، وأن الدخول إلى العمق يتطلب ترك منطقة الراحة والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التغيير وقوة الرسالة دون الاستسلام للظروف، قائلًا: «نحن نمتلك القوة بالاتصال بالله لقهر الظروف وتجاوزها، فنعمة الله هي التي تمنحنا القوة». كما دعا إلى عدم الاستسلام أمام التحديات، مؤكدًا أهمية الانفتاح على عمل روح الله والاتكال على نعمته في كل مراحل الحياة والخدمة.

وشهد الاحتفال مراسم انضمام ٧٥ عضوًا جديدًا إلى عضوية الكنيسة، حيث قدّم القس إميل نبيل كلمات العهود والترحيب بالأعضاء الجدد، وسط أجواء من الفرح بين الحضور.