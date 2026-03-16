قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنهاء ترتيبات معسكر مارس.. أبو ريدة يجتمع بالتوأم حسام وإبراهيم حسن
بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 26 رمضان
واشنطن تدرس إنشاء تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إبراهيم عبد الجواد: شوط مميز من توروب.. وشوبير متألق
لابورتا رئيسًا لبرشلونة حتى 2031 بعد فوزه في الانتخابات
الكورة مش عادلة.. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بسبب مباراة الأهلي والترجي
عادل مصطفى يشتبك مع مراقب مباراة الأهلي والترجي بعد إنذار هاني
دبوس ومطالبة بوقف إطلاق النار.. فريق عمل صوت هند رجب على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور
سامح حسين: 31 مارس موعد رحلات العمرة للفائزين في برنامج بركة رمضان مع حزب مستقبل وطن
اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة
عمال مصر: الدولة تتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة وتضع أمنها في المقدمة
مستشار البيت الأبيض: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة بانضمام أعضاء

القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الأحد، في احتفال أقامته الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، بمناسبة انضمام أعضاء جدد إلى الكنيسة وافتتاح عدد من التجديدات والمشروعات الخدمية بها، وذلك بحضور القس إميل نبيل راعي الكنيسة ورئيس مجمع القاهرة، وأعضاء مجلس الكنيسة، وجموع من شعب الكنيسة.

وشهد اللقاء استقبالًا للدكتور القس أندريه زكي، وزوجته الأستاذة هالة توما مدير مدرسة نيو رمسيس، أعقبه افتتاح الدور الأرضي بعد أعمال التطوير والتجديد، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الروحية والخدمية للكنيسة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، كما تضمن برنامج الاحتفال فقرة تسبيح بمشاركة فريق ترنيم الكنيسة بقيادة الدكتورة نيهال متى.

وخلال كلمته في الاحتفال، قدّم رئيس الطائفة التهنئة للقس إميل نبيل بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجمع القاهرة، كما هنّأ الأعضاء الجدد وعائلاتهم وشعب الكنيسة على أعمال التجديد والتطوير.

وأكد رئيس الطائفة أهمية الدخول إلى العمق في العلاقة مع الله والخدمة، مشيرًا إلى أن الطاعة ترتبط بالإيمان، وأن الإيمان والطاعة في الأمور الصغيرة هما بداية الطريق للإيمان والطاعة في الأمور الأكبر. وأضاف أن الدخول إلى العمق يساعد الإنسان على رؤية نفسه بوضوح واكتشاف أبعاد جديدة في الخدمة، بما يسهم في تطوير التوجه والرسالة من خلال خبرات روحية تغيّر الحياة.

وأوضح أن الاتكال على نعمة الله هو الطريق الحقيقي للتجديد، وأن الدخول إلى العمق يتطلب ترك منطقة الراحة والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التغيير وقوة الرسالة دون الاستسلام للظروف، قائلًا: «نحن نمتلك القوة بالاتصال بالله لقهر الظروف وتجاوزها، فنعمة الله هي التي تمنحنا القوة». كما دعا إلى عدم الاستسلام أمام التحديات، مؤكدًا أهمية الانفتاح على عمل روح الله والاتكال على نعمته في كل مراحل الحياة والخدمة.

وشهد الاحتفال مراسم انضمام ٧٥ عضوًا جديدًا إلى عضوية الكنيسة، حيث قدّم القس إميل نبيل كلمات العهود والترحيب بالأعضاء الجدد، وسط أجواء من الفرح بين الحضور.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنيسة الكنيسة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

