رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشيد بالجهود المصرية لتعزيز الاستقرار

استضاف رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وفدًا من مؤسسة The Anglican Relief and Development Fund خلال الفترة من ٨ إلى ١٢ مارس الجاري، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وبمشاركة رئيس الأساقفة جاستن بادي رئيس أساقفة إقليم السودان، ورئيس الأساقفة استيفين كازيمبا رئيس أساقفة إقليم أوغندا، ورئيس الأساقفة الدكتور جلين دافيز، رئيس الكنيسة بإستراليا، إلى جانب المطران جوليان دوبيز مطران الكنيسة بأمريكا.

قال رئيس الأسافقة سامي فوزي: " مرحبًا بكم في مصر الحبيبة"، وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز الحماية والاستقرار، في ظل التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط نتيجة الحروب والصراعات، مؤكدًا أهمية الصلاة من أجل السلام في المنطقة.

واستعرض رئيس الأساقفة سامي فوزي دور إقليم الإسكندرية وخدمته في تقديم الخدمات المجتمعية من خلال المستشفيات، ودعم اللاجئين، والمساهمة في مجال التعليم، في إطار سعيها لاحتضان الجميع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس

وأضاف أن الكنيسة الأسقفية أطلقت كنيسة إلكترونية للصم، إلى جانب العمل على برنامج الدراسات الأسقفية الأنجليكانية المعني بتدريب الشباب والخدام وفق رؤية لاهوتية وروحية، وذلك بالتعاون مع كلية اللاهوت الأسقفية.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة للتعرف على خدمات الأبروشية، حيث زار المدرسة الأسقفية ومستشفى هرمل بمنوف، بالإضافة إلى مكتب خدمات اللاجئين، التابع للكنيسة، واطلعوا على أنشطة عدد من قطاعات الأبروشية المختلفة، من بينها المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وقطاع التنمية، وقطاع الإعلام.

كما شملت الزيارة عددًا من المعالم السياحية والدينية، حيث زار الوفد برج القاهرة، وقاموا بجولة نيلية، بالإضافة إلى زيارة كنيسة سمعان الخراز بالمقطم، ومنطقة الحسين، والمتحف المصري، والأهرامات، والسبع كنائس بمصر القديمة.