الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد رسامة قمامصة جدد اليوم.. ما هي رتبة القمصية وأهميتها في الكنيسة؟

رسامة قمامصة جدد
رسامة قمامصة جدد
ميرنا رزق

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس ، اليوم، رسامة ٣٨ كاهنًا في رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم في السبت من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير. 

وشملت الرسامة ٣٤ قمصًا لكنائس القاهرة، إلى جانب أربعة قمامصة للكنائس التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا بالولايات المتحدة الأمريكية، في حضور عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان وجموع من الشعب.

ما هي رتبة القمصية ؟ 

وتُعد رتبة القمصية من الرتب الكهنوتية المهمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي درجة كهنوتية تُمنح للكاهن تقديرًا لخدمته الطويلة وأمانته في العمل الرعوي والروحي داخل الكنيسة. 

وكلمة "قمص" في أصلها تعني المدبر أو المسؤول، وهي تشير إلى الكاهن الذي يمتلك خبرة روحية وخدمية تؤهله لتحمل مسؤوليات أكبر في رعاية الشعب وإدارة شؤون الخدمة.

وتمنح الكنيسة هذه الرتبة للكاهن بعد سنوات من الخدمة المثمرة، حينما يثبت أمانته في الرعاية والتعليم والعمل الكنسي، فتكون القمصية علامة تقدير لما قدمه من تعب، وفي الوقت نفسه بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والنضج الكهنوتي.

ولا ترتبط القمصية بسلطة إدارية فقط، بل تحمل في جوهرها بعدًا روحيًا عميقًا، إذ يُنظر إلى القمص باعتباره أبًا روحيًا ذا خبرة، قادرًا على التدبير الحكيم للخدمة ومساندة الكهنة الأصغر سنًا وخبرة، إلى جانب دوره في تثبيت الشعب وتعليمهم الحياة الروحية السليمة.

وتؤكد الكنيسة القبطية أن رتبة القمصية ليست مجرد لقب كنسي، بل هي تكليف جديد بالخدمة يتطلب مزيدًا من الحكمة والتدقيق في الحياة الكهنوتية، والالتزام المستمر بالتجديد الروحي، حتى يظل الكاهن شاهدًا حيًا للمسيح في خدمته وحياته.

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

قصف عدواني للاحتلال

الصحة اللبنانية: 26 شهيدا و51 جريحا من المسعفين منذ بداية مارس

دمار الصواريخ الإيرانية في دبي

اتهام سائح بريطاني في دبي بتصوير ونشر دمار الصواريخ الإيرانية

شرطة إيرانية

اعتقال عملاء للاحتلال ..إسرائيل تستهدف نقاط تفتيش إيرانية

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد