ختام دورة مصداقية الكتاب المقدس بكنيسة العذراء في الأميرية

اختتمت كنيسة السيدة العذراء بالأميرية، دورة تحت عنوان "مصداقية الكتاب المقدس"، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.

شمل الحفل تهنئة نيافته للمشاركين في الدورة، كما هنأ الآباء كهنة الكنيسة الذين تحل ذكرى سيامتهم هذه الأيام.

وفي سياق آخر ، نظمت إيبارشية المنصورة، مؤتمرًا للأسرة تحت عنوان "نحو زواج أفضل" في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف الإيبارشية.

استضاف المؤتمر نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ومقرر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، وألقى نيافته محاضرة بعنوان "نحو زواج أفضل"، كما شمل المؤتمر فقرات ترانيم قدمها كورال المشاركين.