مطران الكنيسة اللاتينية يفتتح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي بالغردقة بالصلاة من أجل السلام

ترأس اليوم، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس افتتاح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، بالكنيسة اللاتينية، بالغردقة.

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأب ماريو، مسؤول الرعية، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء الجاليات الأجنبية.

تضمنت الاحتفالية لقاءات أخوية وتكوينية تناولت المعاني الروحية، وأهداف سنة اليوبيل الفرنسيسكاني، حيث جرى التأمل في رسالة القديس فرنسيس الآسيزي، القائمة على البساطة، والسلام، والعيش وفق روح الإنجيل.

كذلك، رفع المشاركون صلواتهم من أجل السلام في المنطقة والعالم، مستلهمين شفاعة القديس فرنسيس الآسيزي، المعروف بلقب "فقير آسيزي"، وكذلك شفاعة القديس يوسف، شفيع الرعية.

وشهد الاحتفال مشاركة راهبات راهبات قلب يسوع المصريات، حيث أعربت النيابة الرسولية للكنيسة اللاتينية بمصر، عن شكرها وتقديرها لهن، من أجل الاستقبال الأخوي الذي قدمنه لأبناء الرعية، ولكافة أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالمنطقة، مثمنةً خدمتهن للكنيسة، والمجتمع.