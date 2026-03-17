فارس: تعيين 3 إلى 7 بدلاء لكل منصب عسكري لاستمرار إدارة إيران الدفاعية
أحمد موسى: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا
أحمد موسى : وزير الخارجية يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
تحذير من سيول ورياح عاتية.. الأرصاد تُعلن حالة عدم استقرار تضرب البلاد وتكشف مناطق الخطر
كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على بتروجت بهدف زلاكة في الشوط الأول
تراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% خلال يناير الماضي
وزارة الدفاع القطرية: التصدي لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة
الأزهر: نطالب إيران بحسبانها دولة مسلمة بوقف الاعتداءات على جيرانها دون شرط
كل المسلم على المسلم حرام.. الأزهر: اعتداءات إيران على جيرانها خروج عن ما أوجبه الإسلام
تحذير من انعدام الرؤية في السلوم ومطروح.. والأرصاد تكشف حقيقة تأثير منخفض Jolina
منارة الإسكندرية تعود إلى الحياة بعد اكتشاف آثارها .. ما القصة؟
تحذير من انعدام الرؤية في السلوم ومطروح.. والأرصاد تكشف حقيقة تأثير منخفض Jolina

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد ( السلوم - مطروح ) يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك .
لذا يجب اتباع التعليمات الأتية:
-القيادة بحذر أثناء القيادة 
-وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات

رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض Jolina، وأكدت أنه لن يؤثر على مصر رغم نشاطه قرب السواحل الليبية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يشهد أجواء باردة في الصباح الباكر، تميل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، بينما تعود البرودة ليلًا.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الكثافة على بعض الطرق.

وبحسب خرائط الطقس، يتشكل منخفض جوي عميق قبالة السواحل الليبية، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة، مع توقعات بتحركه شرقًا نحو خليج سرت، دون امتداد تأثيره إلى الأراضي المصرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، إضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

كما تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف في بعض المناطق، دون تأثيرات ملحوظة على الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في الصحراء الغربية وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يخص الأيام المقبلة، توقعت الهيئة بدء حالة من عدم الاستقرار اعتبارًا من الأربعاء 18 مارس، تشمل أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

الأرصاد رياح مثير للرمال تدهور الرؤية الأفقية ارتداء الكمامات الأرصاد نشاط رياح مثير للرمال

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

