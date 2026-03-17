الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد غالي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتزايد تساؤلات المواطنين حول حالة الطقس خلال أيام العيد، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الأربعاء، تشمل أغلب أنحاء الجمهورية، مع توقعات بتقلبات ملحوظة في الطقس.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلى جانب نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد، وباردا خلال فترات الليل.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25
العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 25
6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 26
بنها: الصغرى 15 والعظمى 24

الوجه البحري والدلتا
دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 24
وادي النطرون: الصغرى 15 والعظمى 25
كفر الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 24
بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 24
المنصورة: الصغرى 15 والعظمى 25
الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 25
شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24
طنطا: الصغرى 14 والعظمى 24

حالة الطقس

السواحل الشمالية
دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22
بورسعيد: الصغرى 13 والعظمى 21
الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 24
العلمين: الصغرى 13 والعظمى 24
مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23
السلوم: الصغرى 11 والعظمى 25
سيوة: الصغرى 12 والعظمى 23

مدن القناة وشمال سيناء
الإسماعيلية: الصغرى 12 والعظمى 25
السويس: الصغرى 12 والعظمى 25
العريش: الصغرى 11 والعظمى 23
رفح: الصغرى 12 والعظمى 22

الطقس

جنوب سيناء
رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 26
نخل: الصغرى 10 والعظمى 24
سانت كاترين: الصغرى 06 والعظمى 19
الطور: الصغرى 15 والعظمى 26
طابا: الصغرى 14 والعظمى 25
شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 27

مدن البحر الأحمر
الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 25
رأس غارب: الصغرى 15 والعظمى 26
سفاجا: الصغرى 16 والعظمى 26
مرسى علم: الصغرى 17 والعظمى 27
شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 27
حلايب: الصغرى 18 والعظمى 26
أبو رماد: الصغرى 15 والعظمى 29
مرسى حميرة: الصغرى 17 والعظمى 26
أبرق: الصغرى 15 والعظمى 32
جبل علبة: الصغرى 15 والعظمى 31
رأس حدربة: الصغرى 17 والعظمى 26

شمال الصعيد
الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 26
بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 27
المنيا: الصغرى 13 والعظمى 28

جنوب الصعيد
أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 29
سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 30
قنا: الصغرى 16 والعظمى 31
الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 31
أسوان: الصغرى 19 والعظمى 32
الوادي الجديد: الصغرى 17 والعظمى 31
أبو سمبل: الصغرى 19 والعظمى 32

حالة الطقس عيد الفطر المبارك عيد الفطر الطقس في العيد حاله الجو في العيد

