سقوط أمطار شديدة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية اليوم السبت 14 مارس، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء ونشاط رياح تتراوح سرعتها من 40 الي 50 كم /س على أغلب الأنحاء.

لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلي أن نشاط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كماتتوقع الأرصاد ​فرص أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا)، تؤثر على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وخليج السويس، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة، وتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال ووسط الصعيد، سلاسل جبال البحر الأحمر، والصحراء الغربية، وقد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق.

وحول ​نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، أشارت إلى أنه تنشط على أغلب الأنحاء، وتحديدًا على مناطق من الصحراء الغربية، جنوب البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، ومناطق من محافظة البحر الأحمر. قد تؤدي لتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وجاءت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا السبت، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 24 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 28 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 18 درجة.