الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إسدال الستار على انتخابات نقابة المهندسين وسط حضور حكومي بارز

انتخابات نقابة المهندسين المصرية
انتخابات نقابة المهندسين المصرية
الديب أبوعلي

اختتمت مساء الجمعة 13 مارس أعمال انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، وذلك عقب انتهاء التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة التي تضمنت جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني، حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة إغلاق اللجان الانتخابية في تمام الخامسة مساءً.

وشهد اليوم الأخير من العملية الانتخابية، مشاركة واسعة من رجال الدولة والمسؤولين خاصة الوزراء، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم حالة العزوف الكبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين عن المشاركة في الانتخابات.

انتخابات نقابة المهندسين المصرية 

وجرت الانتخابات على مدار ثلاثة أسابيع في مختلف المراكز النقابية بالجمهورية، وشملت اختيار النقيب العام للمهندسين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى جانب الأعضاء المكملين بالمجلس الأعلى للنقابة، فضلا عن انتخاب نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية الذين أتموا مدة الأربع سنوات، وذلك وفقا لأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولائحته الداخلية وتعديلاتهما.

وشهدت المرحلة الأولى انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية الذين انتهت مدة عضويتهم، بالإضافة إلى اختيار نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية السبع، وهي: الكهربائية، والميكانيكية، والمدنية، والمعمارية، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج، طبقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

أما المرحلة الثانية فتضمنت التنافس على منصب النقيب العام لمدة أربع سنوات بين 19 مرشحا، إلى جانب انتخاب 11 عضوا مكملا من بين 140مرشحا لتمثيل الشعب الهندسية في المجلس الأعلى للنقابة، فضلًا عن إجراء جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في 14 محافظة.

وكانت نتائج المرحلة الثانية قد أسفرت عن تصدر هاني ضاحي السباق بحصوله على 8178 صوتا، يليه محمد عبد الغني بـ4724 صوتا، ليتأهل المرشحان إلى جولة الإعادة بعد عدم حصول أي منهما على نسبة الحسم المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.

انتخابات المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين نقابة مهندسي القاهرة جولة الإعادة نقابة المهندسين المصرية المهندس هاني ضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

بالصور

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد