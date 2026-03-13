قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هاني أبو ريدة يشارك في انتخابات المهندسين بلجان القاهرة

المهندس هاني أبو ريدة
المهندس هاني أبو ريدة
الديب أبوعلي

حرص المهندس مدني هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على المشاركة في المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، والإدلاء بصوته داخل لجان انتخابات مهندسي القاهرة.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، والتي تتضمن إجراء جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية خلال 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة. 

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات 383 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 من موظفي الجهاز الإداري.

وتوقفت عملية التصويت لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (12:00 - 1:00)،، فيما ظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات قد شهدت منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، حيث حصل هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، محققين أعلى الأصوات، ليتأهلا إلى جولة الإعادة بعد عدم تمكن ضاحي من تحقيق نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، في دعوتها لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في التصويت، أن الانتخابات تُجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، وذلك وسط أجواء تنافسية كبيرة.

المهندس مدني هاني الاتحاد المصري لكرة القدم انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين نقابة المهندسين انتخابات مهندسي القاهرة المهندس هاني ضاحي جولة الإعادة نقيب عام المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الشرقية

الكابتن طاهر أبو زيد

لدعم بلدياته.. طاهر أبو زيد يظهر في انتخابات المهندسين بالقاهرة | صور

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد