قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي
قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف
نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن
تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تُبشرك بها.. وحقيقة ظهورها أمس بالأدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد
استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

تواصل اجهزة بورسعيد التنفيذية أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد، ضمن جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة بورفؤاد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب  بمدينة بورفؤاد

وتتضمن الأعمال تنفيذ طبقات الأسفلت السطحية لعدد من الشوارع الداخلية بالمنطقة رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، إلى جانب توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.
وتتم الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، وبالتنسيق مع مجلس مدينة بورفؤاد.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة من خلال تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة وتنفيذ أعمال اللاند سكيب مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنظيم الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير.

وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا بالمنطقة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات، لتحقيق الانضباط بالشوارع وإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق.

بورسعيد محافظ بورسعيد مدينة بورفؤاد مساكن الحزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

هجرة الإنسان الأول

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد