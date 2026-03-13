تواصل اجهزة بورسعيد التنفيذية أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد، ضمن جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة بورفؤاد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد

وتتضمن الأعمال تنفيذ طبقات الأسفلت السطحية لعدد من الشوارع الداخلية بالمنطقة رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، إلى جانب توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وتتم الأعمال تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، وبالتنسيق مع مجلس مدينة بورفؤاد.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة من خلال تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة وتنفيذ أعمال اللاند سكيب مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنظيم الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير.

وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا بالمنطقة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات، لتحقيق الانضباط بالشوارع وإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق.