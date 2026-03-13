العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما غادر المستشفى خلال اليومين الماضيين.



وشارك محمد فضل شاكر، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، أوضح خلالها أنه سيعود للمستشفى من جديد بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كتب: العودة للمستشفى.

وكان قد أحيا المطرب الشاب محمد فضل شاكر حفلا غنائيا أمس، في منطقة الزمالك، وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات.

قضية فضل شاكر

وكانت شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورا جديدا بعد قرار تأجيل المحاكمة الى يوم ٢٤ إبريل المقبل ، وذلك قبل سماع الجلسة المقبلة التى تتضمن المرافعة النهائية من محامي الطرف الأول وممثل النيابة العامة في جميع الجوانب المتعلقة باتهامات التحريض على القتل وتمويل جماعات إرهابية.

وجاء قرار التأجيل بناءا على استكمال الإجراءات القانونية حتى تتمكن المحكمة للإستماع لكل الحوانب التى تخص دفوع الدفاع ومرافعة النيابة، قبل اتخاذ قرارها النهائي .

وقال صاحب الدعوى القضائية إن دور الفنان فضل شاكر اقتصر على التحريض على القتل عبر مكبرات الصوت داخل أحد المساجد فقط ، وانه لم يشاهده فى الموقف ذاته .

وكان كشف الصحفي اللبناني سعيد الحريري كواليس وتفاصيل محاكمة الفنان فضل شاكر، بعد تحديد محكمة الجنايات في بيروت جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في قضيته، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية محاولة اغتيال مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، هلال حمود، عام 2013.