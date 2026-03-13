قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يستاهل الشتمية.. مجدي عبد الغني يهاجم توروب
مسلسل حكاية نرجس.. تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور
مكافآت خيالية تشعل حماس جالطة سراي قبل معركة أنفيلد أمام ليفربول في دوري الأبطال
دعاء ليلة القدر يوم 23 رمضان.. ردده مستجاب عند الإفطار يكتب الله لك الخير كله
ميرتس: تخفيف عقوبات النفط الروسي قرار خاطئ
إزالة 2 مطب عشوائي وسور مخالف بترعة الكلابية في حي شرق الأقصر
تغريم سائق ميكروباص أجرة لمخالفته التعريفة المقررة وتعريض حياة الركاب للخطر بالأقصر
العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة
غموض حول مصير مجتبى خامنئي.. وواشنطن تعلن استهداف 1000 موقع يوميا
محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة
كارثة جوية للجيش الأمريكي في العراق.. مقتل كامل طاقم الطائرة العسكرية KC-135
فن وثقافة

العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة

فضل شاكر و نجله
فضل شاكر و نجله
علا محمد

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما غادر المستشفى خلال اليومين الماضيين.


وشارك محمد فضل شاكر، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، أوضح خلالها أنه سيعود للمستشفى من جديد بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كتب: العودة للمستشفى.

وكان قد أحيا المطرب الشاب محمد فضل شاكر حفلا غنائيا أمس، في منطقة الزمالك، وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات.

قضية فضل شاكر

وكانت شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورا جديدا بعد قرار تأجيل المحاكمة الى يوم ٢٤ إبريل المقبل ، وذلك قبل سماع الجلسة المقبلة التى تتضمن المرافعة النهائية من محامي الطرف الأول وممثل النيابة العامة في جميع الجوانب المتعلقة باتهامات التحريض على القتل وتمويل جماعات إرهابية.

وجاء قرار التأجيل بناءا على استكمال الإجراءات القانونية حتى تتمكن المحكمة للإستماع لكل الحوانب التى تخص دفوع الدفاع ومرافعة النيابة، قبل اتخاذ قرارها النهائي .

وقال صاحب الدعوى القضائية إن دور الفنان فضل شاكر اقتصر على التحريض على القتل عبر مكبرات الصوت داخل أحد المساجد فقط ، وانه لم يشاهده فى الموقف ذاته .

وكان كشف الصحفي اللبناني سعيد الحريري كواليس وتفاصيل محاكمة الفنان فضل شاكر، بعد تحديد محكمة الجنايات في بيروت جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في قضيته، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية محاولة اغتيال مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، هلال حمود، عام 2013.

المطرب الشاب محمد فضل شاكر فضل شاكر المطرب اللبناني محمد فضل شاكر قضية فضل شاكر

