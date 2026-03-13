جمال شعبان: الشعور بدقات يشير إلى خلل في كهرباء القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كهرباء القلب من الأشياء المعجزة، وأن الخلل في كهرباء القلب يبدأ بأن يشعر الشخص بدقات قلبه.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن القلب يعمل على مدار الساعة، وأن الشخص لا يشعر به، لكن عندما يشعر الشخص بدقات قلبه ففي هذه الحالة يكون هناك تسارع في الدقات، أو تباطؤ في الدقات، أو اختلال في إيقاع القلب، أو لخبطة في لحن القلب، وهو لحن الحياة.

وأشار إلى أن لحن القلب عندما يتوقف تتوقف الحياة، وأن هناك 9 مليارات خلية تشترك في لحن القلب، وأن للقلب موجات صوتية، وأن للقلب صوتًا، والطبيب عندما يضع السماعة على قلب المريض يسمع دقات القلب.

ولفت إلى أن الشخص عندما يتعرض لشيء غريب في القلب، يقوم الطبيب بعمل قياس لضربات القلب، ورسم القلب، لمعرفة الأسباب، ومن بعدها يتم التشخيص.