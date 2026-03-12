جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ نحو 7 آلاف لتر دم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـمعهد القلب القومي، أن جسم الإنسان يتكون من نحو 37 تريليون خلية.

وأوضح أن هذه الخلايا تعتمد في تغذيتها على الدم الذي يضخه القلب إلى جميع أجزاء الجسم، ما يجعله أحد أهم الأعضاء الحيوية التي لا يمكن للجسم الاستغناء عنها.

وأوضح أن القلب يعمل بشكل مستمر لضخ الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلايا، كما يساهم في التخلص من الفضلات وثاني أكسيد الكربون، وهو ما يجعل عمله المتواصل أساسًا للحياة داخل جسم الإنسان.

بداية عمل القلب في مراحل مبكرة من الحمل

وأشار إلى أن القلب يبدأ في النبض والقيام بوظيفته منذ الأسبوع الثالث من الحمل، أي قبل اكتمال تكوّن المخ والدم لدى الجنين، لافتًا إلى أن هذه البداية المبكرة تؤكد أهمية القلب ودوره المحوري في استمرار الحياة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين» المذاع على قناة الناس، أن القلب خلال أسبوع بعد الشهر الثالث من الحمل يبدأ في التدريب على عملية الضخ والعمل المنتظم، ليصبح قادرًا على أداء وظيفته بكفاءة مع نمو الجنين.

اختلاف وزن القلب بين الإنسان والرياضيين

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن وزن قلب الإنسان البالغ يصل في المتوسط إلى نحو 300 جرام، بينما قد يصل وزن قلب الرياضيين إلى نحو 500 جرام نتيجة التكيف مع النشاط البدني المستمر وزيادة كفاءة ضخ الدم.

وأضاف أن وزن القلب قد يصل في بعض الحالات المرضية إلى نحو كيلو جرام كامل، وهو ما يشير غالبًا إلى وجود تضخم في عضلة القلب نتيجة بعض الأمراض أو الضغوط الصحية.

قلب واحد للرجل.. وقلبان للأم الحامل

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان قلبًا واحدًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»، موضحًا أن المرأة الحامل قد يُقال مجازًا إن لديها قلبين، لأنها تحمل جنينًا ينبض قلبه داخل رحمها.

وبيّن أن هذا التعبير يعكس عظمة قدرة الله في خلق الحياة داخل رحم الأم، حيث يعمل قلب الجنين بشكل مستقل أثناء الحمل.

حالات نادرة لأطفال يولدون بقلبين

وأشار إلى أن هناك حالات نادرة للغاية قد يولد فيها طفل بقلبين، لكنها غالبًا لا تستمر لفترات طويلة، موضحًا أن معظم هذه الحالات لا يصل أصحابها إلى سن البلوغ.

وأضاف أن الحالات التي تم تسجيلها عالميًا لأطفال ولدوا بقلبين ثم توفوا لاحقًا محدودة للغاية، وتتراوح بين 9 و11 حالة فقط على مستوى العالم.

100 ألف نبضة يوميًا لضخ الدم في الجسم

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن معدل نبض القلب الطبيعي يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، حيث تزداد سرعة النبض أثناء الحركة أو بذل المجهود البدني، بينما تنخفض أثناء النوم أو في حالات الراحة والاستقرار.

وأشار إلى أن القلب يقوم في المتوسط بنحو 100 ألف نبضة يوميًا، يضخ خلالها ما يقرب من 7 آلاف لتر من الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، في عملية مستمرة ودقيقة تضمن وصول الدم إلى كل خلية للحفاظ على نشاطها ووظائفها الحيوية.