القلب بالأرقام.. جمال شعبان يكشف حقائق مدهشة

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن القلب واحد من أهم أعضاء جسم الإنسان، لكنه في الوقت نفسه مليء بالأرقام والحقائق المدهشة، فجسم الإنسان يتكون من حوالي 37 تريليون خلية، وكل هذه الخلايا تعتمد على القلب في ضخ الدم الذي يمدها بالأكسجين والغذاء.

أضاف عميد معهد القلب السابق، في برنامجه"قلبك مع جمال شعبان"على قناة الشمس، أن القلب يبدأ في النبض مبكرا، إذ يبدأ في الانقباض والانبساط بينما لا يزال الإنسان جنين في الأسبوع الثالث داخل الرحم، أي قبل أن يتشكل المخ والدم بشكل كامل، هذه الحقيقة حيرت الكثير من العلماء لسنوات طويلة، لأن القلب في هذه المرحلة لا يكون هناك دم كامل ليضخه بعد.

ويرى بعض العلماء أن القلب في هذه الفترة يضخ مادة ليفية، بينما يعتقد آخرون أن هذه الحركة المبكرة مجرد تدريب طبيعي لعضلة القلب على النبض والضخ والدوران استعداد للحياة بعد الولادة.

أكد جمال شعبان، أن وزن القلب يبلغ في المتوسط نحو 300 جرام، وقد يزيد لدى الرياضيين بسبب قوة العضلة، وقد يصل في بعض الحالات إلى نحو نصف كيلو جرام، بينما في بعض الحالات النادرة يصل إلي كيلوجرام.

ومن الحقائق النادرة حول القلب أن سجلت حالات قليلة جدا لأطفال ولدوا بقلبين، حيث تم رصد نحو 9 إلى 10 حالات فقط حول العالم، لكنها للأسف لم تصل إلى سن البلوغ.

وأشار إلي أن نسبة معدل ضربات القلب للإنسان في حالة الراحة يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ويزداد مع الحركة أو المجهود، بينما يقل أثناء النوم والراحة.

وأختتم جمال شعبان حديثه قائلا:"خلال يوم واحد فقط يقوم القلب بحوالي 100 ألف نبضة، ويضخ ما يقرب من 7000 لتر من الدم بشكل يومي، وهو ما يوضح حجم العمل الهائل الذي يقوم به هذا العضو الصغير للحفاظ على حياة الإنسان.