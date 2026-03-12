قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز
تصاعد الدخان بمحيط مطار البحرين
4 خطوات لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf جميع المواد
محسن جابر لصدي البلد: خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح
لبنان .. إستشهاد 8 وإصابة 31 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء
خلال زيارته لمصنع.. زعيم كوريا الشمالية وابنته يجرّبان مسدسات حديثة
مصدر أمني : حزب الله أطلق 200 صاروخا على الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة
إيران تكشف حقيقة السماح لناقلات نفط ترفع العلم الهندي بعبور مضيق هرمز
سعرها 145 دولارًا.. ترامب يكافئ المقربين منه بأحذية كلاسيكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

القلب بالأرقام.. جمال شعبان يكشف حقائق مدهشة

جمال شعبان
جمال شعبان
هاجر هانئ

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن القلب واحد من أهم أعضاء جسم الإنسان، لكنه في الوقت نفسه مليء بالأرقام والحقائق المدهشة، فجسم الإنسان يتكون من حوالي 37 تريليون خلية، وكل هذه الخلايا تعتمد على القلب في ضخ الدم الذي يمدها بالأكسجين والغذاء.

أضاف عميد معهد القلب السابق، في برنامجه"قلبك مع جمال شعبان"على قناة الشمس،  أن القلب يبدأ في النبض مبكرا، إذ يبدأ في الانقباض والانبساط بينما لا يزال الإنسان جنين في الأسبوع الثالث داخل الرحم، أي قبل أن يتشكل المخ والدم بشكل كامل، هذه الحقيقة حيرت الكثير من العلماء لسنوات طويلة، لأن القلب في هذه المرحلة لا يكون هناك دم كامل ليضخه بعد.

ويرى بعض العلماء أن القلب في هذه الفترة يضخ مادة ليفية، بينما يعتقد آخرون أن هذه الحركة المبكرة مجرد تدريب طبيعي لعضلة القلب على النبض والضخ والدوران استعداد للحياة بعد الولادة.

أكد جمال شعبان، أن وزن القلب يبلغ في المتوسط نحو 300 جرام، وقد يزيد لدى الرياضيين بسبب قوة العضلة، وقد يصل في بعض الحالات إلى نحو نصف كيلو جرام، بينما في بعض الحالات النادرة يصل إلي كيلوجرام.

ومن الحقائق النادرة حول القلب أن سجلت  حالات قليلة جدا لأطفال ولدوا بقلبين، حيث تم رصد نحو 9 إلى 10 حالات فقط حول العالم، لكنها للأسف لم تصل إلى سن البلوغ.

وأشار إلي أن نسبة معدل ضربات القلب للإنسان في حالة الراحة يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ويزداد مع الحركة أو المجهود، بينما يقل أثناء النوم والراحة.

وأختتم جمال شعبان حديثه قائلا:"خلال يوم واحد فقط يقوم القلب بحوالي 100 ألف نبضة، ويضخ ما يقرب من 7000 لتر من الدم بشكل يومي، وهو ما يوضح حجم العمل الهائل الذي يقوم به هذا العضو الصغير للحفاظ على حياة الإنسان.

القلب ضخ الدم وزن القلب ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: حزب الله جر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وخطأ فادح يجب تصحيحه

أرشيفية

إيران تحدد 3 شروط للقبول بوقف الحرب

أرشيفية

السعودية.. تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية و3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد