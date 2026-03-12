قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للموافقة علي طلب الأهلي.. شروط اتحاد الكرة لإستقدام حكام أجانب بـ الدوري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
القسم الرياضي

وافق اتحاد الكرة علي طلب النادي الأهلي الذي يقضي بإستقدام حكام أجانب في مباريات المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وذكرت مصادر داخل اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة اشترط للإستجابة إلي مطالب استقدام حكام أجانب فى الدوري الممتاز الإلتزام ببنود اللائحة فيما يخص طلب ذلك قبل المباراة بـ 10 أيام وسداد مستحقات الطاقم الأجنبي مقدمًا.

كان النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بتوفير حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة من أجل الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراتيه المرتقبتين أمام الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وجاء تحرك الأهلي في إطار سعي إدارة النادي لضمان إدارة تحكيمية محايدة وقوية في المواجهات الحاسمة التي قد يكون لها تأثير مباشر على تحديد بطل الدوري، خاصة أن مباراتي الزمالك وبيراميدز تعدان من أهم مباريات المرحلة الختامية للمسابقة.

الأهلي يتحمل تكاليف استقدام الحكام

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي استعداده لتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراتين، وذلك وفق اللوائح المنظمة للبطولة، والتي تسمح للأندية بطلب حكام أجانب على أن تتحمل الجهة الطالبة النفقات المترتبة على ذلك.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء من خلال هذه الخطوة إلى تجنب أي جدل تحكيمي محتمل قد يؤثر على سير المباريات أو يثير اعتراضات بعد نهايتها، خاصة في ظل حساسية المواجهات المرتقبة بين الفرق المتنافسة على اللقب.

رابطة الأندية تحيل الطلب إلى اتحاد الكرة

من جانبها، قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بتحويل خطاب الأهلي بشكل رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة المسؤولة عن التنسيق مع الاتحادات الأخرى لاستقدام أطقم التحكيم الأجنبية.

ويأتي هذا الإجراء المبكر بهدف منح اتحاد الكرة الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التعاقد مع الحكام الأجانب قبل موعد المباراتين، وتفادي أي أزمات تنظيمية قد تعيق تنفيذ الطلب.

انطلاق المرحلة النهائية بعد التوقف الدولي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، حيث ستشهد هذه المرحلة مواجهات قوية بين الأندية المتنافسة على اللقب وكذلك الفرق التي تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

وتحظى مباريات هذه المرحلة بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، نظراً لأهميتها في تحديد بطل المسابقة مع اقتراب الموسم من نهايته.

اتحاد الكرة الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

اورمان الدقهلية

أورمان الدقهلية تستمر في إعداد الإفطار للصائمين خلال رمضان

اسطوانات البوتاجاز

تموين قنا يحرر31 مخالفة ويضبط أسطوانات غاز تباع بأزيد من السعر

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد