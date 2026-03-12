للموافقة علي طلب الأهلي.. شروط اتحاد الكرة لإستقدام حكام أجانب بـ الدوري

وافق اتحاد الكرة علي طلب النادي الأهلي الذي يقضي بإستقدام حكام أجانب في مباريات المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وذكرت مصادر داخل اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة اشترط للإستجابة إلي مطالب استقدام حكام أجانب فى الدوري الممتاز الإلتزام ببنود اللائحة فيما يخص طلب ذلك قبل المباراة بـ 10 أيام وسداد مستحقات الطاقم الأجنبي مقدمًا.

كان النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بتوفير حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز

وتقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة من أجل الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراتيه المرتقبتين أمام الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وجاء تحرك الأهلي في إطار سعي إدارة النادي لضمان إدارة تحكيمية محايدة وقوية في المواجهات الحاسمة التي قد يكون لها تأثير مباشر على تحديد بطل الدوري، خاصة أن مباراتي الزمالك وبيراميدز تعدان من أهم مباريات المرحلة الختامية للمسابقة.

الأهلي يتحمل تكاليف استقدام الحكام

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي استعداده لتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراتين، وذلك وفق اللوائح المنظمة للبطولة، والتي تسمح للأندية بطلب حكام أجانب على أن تتحمل الجهة الطالبة النفقات المترتبة على ذلك.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء من خلال هذه الخطوة إلى تجنب أي جدل تحكيمي محتمل قد يؤثر على سير المباريات أو يثير اعتراضات بعد نهايتها، خاصة في ظل حساسية المواجهات المرتقبة بين الفرق المتنافسة على اللقب.

رابطة الأندية تحيل الطلب إلى اتحاد الكرة

من جانبها، قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بتحويل خطاب الأهلي بشكل رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة المسؤولة عن التنسيق مع الاتحادات الأخرى لاستقدام أطقم التحكيم الأجنبية.

ويأتي هذا الإجراء المبكر بهدف منح اتحاد الكرة الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التعاقد مع الحكام الأجانب قبل موعد المباراتين، وتفادي أي أزمات تنظيمية قد تعيق تنفيذ الطلب.

انطلاق المرحلة النهائية بعد التوقف الدولي

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، حيث ستشهد هذه المرحلة مواجهات قوية بين الأندية المتنافسة على اللقب وكذلك الفرق التي تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب.

وتحظى مباريات هذه المرحلة بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، نظراً لأهميتها في تحديد بطل المسابقة مع اقتراب الموسم من نهايته.