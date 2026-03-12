ريجيم سريع قبل العيد في أسبوع لتنحيف آمن وصحي

مع اقتراب عيد الفطر، يبحث كثير من الأشخاص عن طرق سريعة للتخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة قبل المناسبات.

وقدمت خبيرة التغذية سلمي الباز خطة ريجيم أسبوعية تساعد على فقدان الوزن بشكل آمن، مع الحفاظ على الطاقة والنشاط طوال اليوم.

تعتمد الخطة على تقليل السكريات والدهون المشبعة، وزيادة البروتين والخضار، مع شرب كميات كافية من الماء يومياً.

كما تنصح بالحرص على الحركة اليومية، مثل المشي أو ممارسة الرياضة الخفيفة لمدة 30 دقيقة، لتحفيز حرق الدهون.

وتتضمن الخطة وجبات إفطار غنية بالبروتين مثل البيض المسلوق أو الزبادي مع الشوفان، وغداء يعتمد على الدجاج أو السمك المشوي مع السلطة، وعشاء خفيف من الشوربات أو السلطات المتنوعة.

ويشدد خبراء التغذية على ضرورة تكرار هذه العادات لمدة أسبوع قبل العيد لتحقيق نتائج ملحوظة، مع مراعاة اختيار الأطعمة الطازجة والطبيعية لتجنب زيادة الوزن مرة أخرى.

يمكن اعتبار هذه الخطة طريقة عملية للحصول على جسم أكثر رشاقة وصحة قبل الاحتفالات، مع الاستمتاع بوجبات العيد لاحقاً دون شعور بالذنب.