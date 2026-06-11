تردد القناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث تفتتح البطولة بمواجهة تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وسط اهتمام كبير بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

وتبث القناة الجزائرية الأولى المباراة الافتتاحية عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للجماهير متابعة ضربة البداية للنسخة التاريخية من المونديال.

وجاء تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 11680

11680 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إيذانًا بانطلاق النسخة الأولى من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.