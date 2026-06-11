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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد القناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا

قناة مجانية لكأس العالم
قناة مجانية لكأس العالم
حمزة شعيب

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث تفتتح البطولة بمواجهة تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، وسط اهتمام كبير بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

وتبث القناة الجزائرية الأولى المباراة الافتتاحية عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للجماهير متابعة ضربة البداية للنسخة التاريخية من المونديال.

وجاء تردد القناة على النحو التالي:

  • التردد: 11680
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إيذانًا بانطلاق النسخة الأولى من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

كأس العالم القنوات الناقلة لكأس العالم قناة مجانية لكأس العالم

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