إنفانتينو: قطر قدمت أفضل نسخة من كأس العالم.. وأتوقع بطلاً غير مرشح

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالتنظيم القطري لبطولة كأس العالم، مؤكدًا أن قطر تعد أفضل دولة استضافت المونديال في تاريخ البطولة.

وقال إنفانتينو إن بطولة كأس العالم عادة ما تشهد بعض التحديات والملفات المحيطة بها، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الدولي كان على دراية بجميع المشكلات التي ظهرت، وتم التعامل معها وحلها بهدوء ودون تأثير على سير البطولة.

وأضاف رئيس "فيفا" أنه يتوقع أن تشهد النسخة الحالية مفاجآت كبيرة، مرجحًا أن ينجح منتخب غير مرشح بقوة في التتويج بلقب كأس العالم، في ظل تقارب المستويات وارتفاع حدة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.