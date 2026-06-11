قنوات مجانية تنقل مباريات كأس العالم 2026

تشهد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 اهتمامًا جماهيريًا واسعًا، حيث يترقب عشاق كرة القدم انطلاق أولى مواجهات النسخة الاستثنائية من المونديال، وذلك عقب انتهاء مراسم حفل الافتتاح الرسمي وإعلان بداية البطولة.

تتوفر العديد من القنوات المفتوحة التي ستقوم ببث مباريات كأس العالم 2026 مجانًا، حيث يمكن استقبال بعضها عبر القمر الصناعي نايل سات داخل مصر، إلى جانب أقمار صناعية أخرى في المنطقة العربية، ما يتيح للجماهير متابعة عدد من مباريات البطولة دون اشتراكات مدفوعة.

ومن أبرز القنوات الناقلة مجموعة قنوات beIN Sports، والتي أعلنت عن بث عدد من مباريات المونديال مجانًا، إلى جانب قنوات مفتوحة أخرى في المنطقة العربية.

كما حصلت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، بالإضافة إلى القنوات الرياضية المغربية TNT، على حقوق نقل مجموعة من مباريات البطولة، مع إمكانية استقبالها عبر أجهزة الاستقبال على الترددات الخاصة بها، لمتابعة المباريات بشكل مجاني في بعض الدول.

وتُعد هذه القنوات من أبرز الخيارات المتاحة أمام المشاهد العربي لمتابعة فعاليات المونديال، خاصة مع تنوع البث بين القنوات المشفرة والمفتوحة خلال البطولة.