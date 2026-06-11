العميد حسام حسن يكتب التاريخ ويصبح أول مصري يشارك في المونديال لاعبًا ومدربًا

كتب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التاريخ عندما يشارك في كأس العالم 2026 مدربا ولاعبا بتأهله لكأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وبالتالي يصبح العميد حسام حسن يصبح الوحيد في تاريخ المنتخب المصري الذي يتأهل للمونديال لاعبًا ومدربًا.

مباراة الافتتاح

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مساء اليوم الخميس إلى ملعب "أزتيكا" في مدينة مكسيكو سيتي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتنطلق اليوم منافسات النسخة رقم 23 لبطولة كأس العالم، وهي نسخة استثنائية بكل المقاييس، حيث تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما يسجل العرب ظهورا مميزا بتواجد ثمانية منتخبات عربية للمرة الأولى أيضا.

المباراة الافتتاحية اليوم تعيد إلى الأذهان اللقاء الافتتاحي لنسخة المونديال عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، حيث جمع أيضا بين منتخبي جنوب إفريقيا والمكسيك، وانتهى بالتعادل بهدف لمثله في جوهانسبرج.

ويتواجد المنتخبان المكسيكي والجنوب إفريقي في المجموعة الأولى لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي "كوريا الجنوبية والتشيك".

ويعول المنتخب المكسيكي - صاحب الأرض - على الدعم الجماهيري الكبير من أجل تحقيق انطلاقة مثالية تعزز حظوظه في العبور إلى الدور الثاني، فيما يتطلع منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم عبر بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.